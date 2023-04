Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX dreht im Späthandel ins Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Über weite Strecken des Handelstags verlief die Börsensitzung in ruhigen Bahnen, ehe im Späthandel die negative Stimmung von der Wall Street auch diesseits des Atlantiks etwas Fuß fasste.

Der ATX ging mit minus 1,12 Prozent bei 3.199,13 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime schloss mit minus 1,17 Prozent bei 1.614,43 Zählern.

Konjunkturseitig wurde am Nachmittag bekannt, dass die Auftragseingänge der US-Industrie stärker gesunken sind als erwartet. Dies schürte am Markt Konjunktursorgen, auch wenn schwächeren Makrodaten wohl weiteren Zinsschritten der Federal Reserve Einhalt gebieten könnten. Die am Vormittag veröffentlichten Erzeugerpreise in der Eurozone hatten indes von einem Rückgang des Preisanstiegs gezeugt.

ISIN AT0000999982