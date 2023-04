Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX dreht noch ins Plus und legt 0,1% zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX war zunächst höher gestartet, rutschte dann aber rasch ins Minus und bewegte sich über weite Handesstrecken im negativen Terrain. Gegen Sitzungsende schaffte er dann erneut den Turnaround und beendete den Handel vor dem langen Wochenende um 0,10 Prozent höher auf 3.258,65 Einheiten.

Im Fokus des heutigen Handelstages standen eine Fülle an Konjunkturdaten und frische Ergebniszahlen. Die Wirtschaftsdaten lieferten ein gemischtes Bild - und erhöhten die Spannung vor den anstehenden Zinssitzungen der Notenbanken. In der nächsten Woche stehen bei der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank Zinsentscheidungen im Kampf gegen die hohe Inflation an - beide Notenbanken dürften den Leitzins um 25 Basispunkte anheben, wird derzeit am Markt erwartet.

In Wien stand vor dem Wochenende auch noch eine Reihe an Ergebnisveröffentlichungen an. Nach Zahlen konnten die ATX-Schwergewichte OMV (plus 1,2 Prozent) und Erste Group (plus 0,2 Prozent) zulegen, Palfinger mussten nach Quartalsergebnissen ein Minus von 0,8 Prozent hinnehmen.

kat/ste

ISIN AT0000999982