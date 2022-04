Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX etwas höher bei 3.207,17 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.199,46) um 7,71 Punkte oder 0,24 Prozent auf 3.207,17 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent oder 2,98 Punkten bei 1.615,47 Einheiten.

Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge schon am Vormittag merklich eingrenzen. Am späteren Nachmittag gelang dem Leitindex dann im Windschatten einer freundlichen Wall Street sogar noch der Sprung auf positives Terrain.

In den Fokus rückten neben den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg vor allem die mit großer Spannung erwarteten US-Inflationsdaten: Zwar ist die allgemeine Teuerung auf 8,5 Prozent und damit auf einen rund 40-jährigen Höchststand gestiegen. Die Kerninflation stieg jedoch nur auf 6,5 Prozent, was etwas unterhalb der Markterwartungen lag.

Bereits in der Früh war bekannt geworden, dass die Inflation in Deutschland im März, angeheizt von massiven Energiepreissprüngen, auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen ist. Belastet durch den Krieg in der Ukraine sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen, wurde ferner bekannt.

ger/pma

ISIN AT0000999982