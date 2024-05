Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX fällt um 0,14 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten beendet. Am Nachmittag standen in den USA wichtige Daten zum Verbrauchervertrauen im Fokus. Sie fielen stärker aus, als Experten erwartet hatten. Der ATX fiel um 0,14 Prozent auf 3.710,04 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,14 Prozent auf 1.859,35 Zähler hinab.

Die Konsumstimmung in den USA hat sich aufgrund eines robusten Arbeitsmarktes überraschend aufgehellt. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg im Mai auf 102,0 Punkte von 97,5 Zählern im April, wie das Institut Conference Board mitteilte. Es war der erste Anstieg nach drei Monaten mit Rückgängen.

ISIN AT0000999982