Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX fest bei 3.232,36 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3.195,70) um 36,66 Punkte oder 1,15 Prozent auf 3.232,36 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,17 Prozent oder 18,85 Punkten bei 1.631,62 Einheiten.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten nach dem verlängerten Osterwochenende mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien mehrheitlich positive Vorgaben geliefert. Die US-Börsen starteten am Dienstag verhalten in die Sitzung.

Angesichts einer sehr dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen richteten die Anleger ihren Blick auf Konjunkturdaten. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im April verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 8,7 Zähler. Analysten hatten einen Indexwert von minus 10,1 Punkten erwartet.

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Februar gesunken. Im Monatsvergleich gaben sie um 0,8 Prozent nach, wie das europäische Statistikamt Eurostat mitteilte. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet.

ger/sto

ISIN AT0000999982