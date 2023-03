Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX fester bei 3.052,28 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit festerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3.024,58) um 27,7 Punkte oder 0,92 Prozent auf 3.052,28 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Anstieg von 0,90 Prozent oder 13,74 Punkten bei 1.548,38 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich im Plus und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kursverlusten erholen. Etwas Unterstützung lieferten zu Wochenbeginn die freundlich gestarteten US-Börsen.

Im Bank-Sektor gab es eine leichte Entspannung zu beobachten, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat. Die First Citizens Bank übernehme zumindest Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten, teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich im März überraschend den fünften Monat in Folge aufgehellt, wurde am Vormittag zudem bekannt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg gegenüber dem Vormonat von 91,1 auf 93,3 Zähler. Ökonomen hatten hingegen mit einem leichten Rückgang auf 91,0 Zähler gerechnet.

ger/ste

ISIN AT0000999982