Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX fester bei 3.496,97 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3.455,75) um 41,22 Punkte oder 1,19 Prozent auf 3.496,97 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,06 Prozent oder 18,42 Punkten bei 1.758,88 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld startete mit klaren Zugewinnen in die neue Handelswoche. Unterstützung lieferte dabei am Nachmittag eine freundliche Wall Street. Zuvor hatten die Asien-Märkte noch negative Vorgaben geliefert.

Aktuelle Zins- und Inflationssorgen bleiben laut Marktbeobachtern das derzeit bestimmende Thema an den Märkten. Am Freitag hatte ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Jänner die Anleger an den US-Börsen verschreckt.

ger/ste

ISIN AT0000999982