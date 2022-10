Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 2.796,63 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (2.789,63) um 7,00 Punkte oder 0,25 Prozent auf 2.796,63 Zähler. Nach festerem Verlauf musste der heimische Leitindex im Späthandel einen Großteil seiner Zugewinne abgeben. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,30 Prozent oder 4,25 Punkten bei 1.409,62 Einheiten.

Auch das europäische Börsenumfeld konnte seine jüngste Erholungsbewegung fortsetzen. Unterstützung lieferte einerseits erneut eine klar fester tendierende Wall Street. Andererseits wurde auf die Bank of England verwiesen, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Bank of England bezeichnete den Artikel in einer ersten Reaktion jedoch als "ungenau".

Datenseitig richtete sich der Blick der Investoren am Vormittag auf Deutschland: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Am Nachmittag rückten US-Daten ins Blickfeld der Anleger: Die US-Industrie hat ihre Produktion im September spürbar ausgeweitet. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Oktober hingegen stärker als erwartet verschlechtert.

ger/kat

ISIN AT0000999982