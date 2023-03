Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 3.063,33 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.052,28) um 11,05 Punkte oder 0,36 Prozent auf 3.063,33 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,29 Prozent oder 4,56 Punkten bei 1.552,94 Einheiten.

Nach klar festerem Start musste der ATX bis Mittag einen Großteil seiner Zugewinne abgeben, am frühen Nachmittag drehte er dann zwischenzeitlich sogar leicht ins Minus. Ein ähnliches Bild zeichneten auch die anderen europäischen Indizes. Die US-Börsen starteten verhalten in die Sitzung.

Ob die Phase der erhöhten, durch die Verunsicherung im Bankensektor ausgelösten, Kursschwankungen zu einem Ende gekommen ist, lässt sich nicht sagen, wohl aber, dass die letzten Wochen nicht spurlos an den Notenbanken und den Perspektiven für die Geldpolitik vorübergegangen sind, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenseitig gab es aus Europa keine nennenswerten Impulse. In Italien hat sich die Stimmung in den Unternehmen und unter den Verbrauchern im März verbessert. In Frankreich zeigen sich die Unternehmen hingegen etwas pessimistischer. Die Stimmung der Verbraucher in den Vereinigten Staaten hat sich im März trotz der jüngsten Finanzmarktturbulenzen aufgehellt, wurde am Nachmittag bekannt.

ger/spa

ISIN AT0000999982