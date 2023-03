Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 3.140,90 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3.124,59) um 16,31 Punkte oder 0,52 Prozent auf 3.140,90 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,47 Prozent oder 7,36 Punkten bei 1.589,88 Einheiten.

Der ATX startete mit deutlichen Kursverlusten in den Handel, konnte die Abschläge bis Mittag aber merklich eingrenzen und drehte dann am frühen Nachmittag ins Plus. Auch das europäische Umfeld arbeitete sich nach negativem Beginn deutlich auf positives Terrain vor. Die von der Politik und den Währungshütern beabsichtigte Beruhigung der Finanzmärkte durch die Not-Übernahme der Credit Suisse setzte sich damit mit etwas Verzögerung durch, kommentierte ein Marktbeobachter.

Die schwer angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse wird vom größeren Lokalrivalen UBS übernommen, war am Wochenende bekannt geworden. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken an beide Banken.

Darüber hinaus erhöhten sechs Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB), die Schlagzahl in der Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung US-Dollar.

ISIN AT0000999982