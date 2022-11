Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 3.158,71 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Dienstag-Schluss (3.139,68) um 19,03 Punkte oder 0,61 Prozent auf 3.158,71 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent oder 8,64 Punkten bei 1.584,07 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit positiven Vorzeichen. In den Fokus der Investoren rückten die heute angelaufenen US-Midterm Elections. Aber auch die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen werfen bereits ihren Schatten voraus, hieß es weiter.

Insbesondere im Hinblick auf die internationale Politik der USA werden die Ergebnisse der Zwischenwahlen mit Spannung erwartet, hieß es dazu von den Helaba-Experten. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen gerechnet.

Datenseitig blieb es am Berichtstag eher ruhig. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel recht dünn aus - die Berichtssaison nimmt in Wien erst am morgigen Mittwoch wieder Fahrt auf.

ISIN AT0000999982