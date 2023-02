Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 3.458,36 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.437,88) um 20,48 Punkte oder 0,60 Prozent auf 3.458,36 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,62 Prozent oder 10,78 Punkten bei 1.739,34 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach volatilem Verlauf im grünen Bereich. Die Wall Street startete uneinheitlich in den Handelstag. In den Fokus rückten am Berichtstag aktuelle US-Verbraucherpreisdaten.

Die hohe Inflation in den USA schwächt sich weiter ab, allerdings ist sie zu Jahresbeginn nur leicht gesunken. Im Jänner stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent. Es ist der niedrigste Anstieg seit Oktober 2021. Bankökonomen hatten im Schnitt jedoch einen deutlicheren Rückgang von 6,5 Prozent im Dezember auf 6,2 Prozent erwartet.

ger/sto

ISIN AT0000999982