Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht 0,26 % fester aus dem Handel

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt, stärkere Gewinne im Verlauf wurden vor Handelsschluss aber wieder abgegeben. Wie am Vortag sorgte zunächst die Hoffnung auf eine mögliche Einigung im US-Haushaltsstreit für eine positive Marktstimmung. Am Abend wurde dann aber bekannt, dass die Republikaner die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldengrenze verlassen haben.

Der ATX legte am Ende 0,26 Prozent zu auf 3.161,59 Punkte. Der ATX Prime beendete den Handel bei 1.598,89 Zählern und mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent.

Zudem sagte der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, dass die rezenten Turbulenzen im Bankensektor, etwas Druck von der Zentralbank genommen hätten, die Zinssätze anzuheben.

Datenseitig gab es nur wenige Impulse. In der Früh wurden nur für Deutschland Erzeugerpreisdaten veröffentlicht. Im April stiegen die deutschen Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der niedrigste Zuwachs seit zwei Jahren. Gegenüber dem Vormonat legten die Erzeugerpreise allerdings unerwartet zu.

ISIN AT0000999982