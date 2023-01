Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht 1,4 Prozent höher aus dem Handel

Am Wiener Aktienmarkt ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. US-Konjunktur- und Inflationsdaten ließen Anleger weltweit auf weniger starke Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hoffen. Zudem hielt die Bank of Japan (BoJ) an ihrer lockeren Geldpolitik fest, wie sie in der Früh mitteilte. Der Leitindex ATX legte 1,43 Prozent auf 3.341,94 Punkte zu. Der ATX Prime gewann 1,52 Prozent bei 1.680,59 Zählern.

Ende des vergangenen Jahres waren die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel und die Industrieproduktion stärker als erwartet gesunken. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise den sechsten Monat in Folge abgeschwächt hat, was auf einen Rückgang der Inflation in den USA hindeutet.

Kaum Einfluss auf die Kurse hatten dagegen Inflationszahlen aus der Eurozone. Zwar erhöhten sich die Verbraucherpreise im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent, nach 10,1 Prozent im November. Die schwankungsärmere Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) stieg dagegen von 5,0 auf 5,2 Prozent.

spo/sto

ISIN AT0000999982