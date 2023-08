Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht etwas schwächer aus Handel

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Verlusten bestritten. Impulsgebende Konjunkturdaten blieben bis Sitzungsschluss Mangelware. Der ATX sank am Berichtstag um 0,27 Prozent auf 3.117,28 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,31 Prozent auf 1.580,56 Zähler hinab.

Laut einem Marktexperten sei die jüngste Euphorie an den Märkten verfolgen. "Die Anleger wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und noch ist ein Ende der Verunsicherung nicht in Sicht", kommentierte Christian Henke vom Brokerhaus IG. Am Berichtstag schreite die Korrektur mit großen Schritten weiter voran.

sto/ste

ISIN AT0000999982