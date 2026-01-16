Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht etwas tiefer ins Wochenende

Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX verlor magere 0,01 Prozent auf 5.470,33 Einheiten. Zahlen der US-Industrieproduktion vom Dezember fielen stärker als erwartet aus, gaben den heimischen Werten am Ende noch positive Impulse. Zudem hatte die heimische Regierung ihre Industriestrategie vorgestellt. Auch die europäischen Leitbörsen schlossen leichter.

Am Vormittag hatte der ATX noch ein neues Rekord-Verlaufshoch von 5.477,42 Zählern aufgestellt.

ISIN AT0000999982