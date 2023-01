Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht kaum verändert aus dem Handel

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert beendet. Nachdem der ATX im Verlauf noch klar tiefer notiert hatte, ging es in den letzten Handelsminuten wieder deutlich nach oben. Der österreichische Leitindex schloss bei 3.331,09 Punkten - knappe 0,06 Prozent im Plus. Der ATX Prime stand am Ende dünne 0,03 Prozent höher bei 1.674,15 Zählern.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Jänner von 88,6 Punkten im Vormonat auf 90,2 Zähler, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten mit dem Anstieg in dieser Höhe gerechnet.

Für die Aktienmärkte ist dies aber ein zweischneidiges Schwert: Eine bessere Wirtschaftslage erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit von stärkeren Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank EZB. Davon dürften wiederum die in Wien schwergewichteten Banken teilweise profitiert haben. Während BAWAG (plus 1,1 Prozent) und Erste Group (plus 0,9 Prozent) zulegten, büßten die Titel der Raiffeisen Bank International 0,3 Prozent ein.

spo/sto

ISIN AT0000999982