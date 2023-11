Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht kaum verändert ins Wochenende

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag nahezu unverändert und uneinheitlich beendet. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Verlaufsverluste vollständig wettmachen, und drehte in der Schlussauktion sogar noch die Vorzeichen um: Es blieb ein geringfügiges Plus von 0,05 Prozent auf 3.203,66 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime hingegen verlor sehr moderate 0,02 Prozent auf 1.607,47 Zähler.

Überwiegend negative Vorgaben aus Asien und den USA hatten von Sitzungsbeginn an auf die Stimmung gedrückt. An der Wall Street hatten am Vorabend Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell belastet. Datenseitig stand am Freitag die Verbraucherumfrage der Universität Michigan im Fokus: Die Konsumstimmung in den USA trübte sich im November demnach stärker als erwartet ein. Die Inflationserwartungen der Verbraucher hingegen stiegen überraschend.

In Wien wurden mit Blick auf die Branchentafel Ölwerte stark nachgefragt. OMV schlossen um 2 Prozent fester, Schhoeller-Bleckmann kletterten um 1,7 Prozent. Bankaktien hingegen gingen einheitlich mit negativen Vorzeichen aus der Sitzung. Die schwer gewichteten Finanzwerte von BAWAG, Raiffeisen Bank Inernational und Erste Group verloren dabei zwischen 0,3 und 0,1 Prozent.

