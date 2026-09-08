ATX
|
6 905,58
|
0,22
|
0,00 %
|
08.09.2026 17:50:00
Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht unbewegt aus dem Handel
Spielverderber bleiben die Ölpreise, die sich infolge des Irankriegs heute der 100-Dollar-Marke angenähert haben. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten halte die Inflationssorgen am Leben, schrieb Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Der Ölpreis bleibt das Fieberthermometer der Aktienmärkte", so der Marktexperte. Der Fokus der Märkte liegt bereits auf der EZB-Sitzung am Donnerstag, wo eine Zinsanhebung bereits als ausgemachte Sache gilt.
An der Spitze des heimischen ATX-Segments fanden sich die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Gewinn von 2,8 Prozent. Heute wurde bekannt, dass der russische Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited auf die rechtzeitige Beantwortung einer RBI-Milliardenklage verzichtet hat. Damit dürfte eine Entscheidung des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien zugunsten der Bank nur noch eine Frage der Zeit sein. Strabag zeigten sich um 2,1 Prozent befestigt.
moe/spa
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 905,58
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.