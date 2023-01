Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,17 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag etwas höher beendet. Der ATX ging mit plus 0,17 Prozent auf 3.336,75 Punkte aus dem Börsentag, nachdem er sich über die gesamte Sitzung wenig verändert mit einer freundlichen Tendenz präsentiert hatte. Auch an den europäischen Börsen gab es leichte Kursgewinne zu beobachten.

Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen durchwegs positiv aus, lieferten in den Aktienhandel aber kaum sichtbare Auswirkungen. Auch an der Wall Street etablierte sich im Verlauf kein klarer Trend.

Am heimischen Aktienmarkt lag eine sehr dünne Meldungslage vor. Bei den schwergewichteten Banken in Wien herrschten überwiegend positive Vorzeichen vor. Vor allem die BAWAG-Aktie gewann deutlich.

ste/mik

ISIN AT0000999982