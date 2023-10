Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,35 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der ATX verbesserte sich um 0,35 Prozent auf 3.091,42 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Gegenbewegung, nachdem der heimische Leitindex zuvor drei Verlusttage in Folge absolviert hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es keinen klaren Richtungstrend zu beobachten. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten halten die jüngsten Renditeanstiege die Aktienkurse in Schach. Die hohen Renditeniveaus haben nicht nur Einfluss auf Bewertungsmaßstäbe, sondern locken auch Investoren in die vermeintlich sicheren Anlagehäfen der Staatsanleihen, hieß es weiter von den Experten.

ste/mik

ISIN AT0000999982