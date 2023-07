Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,36 Prozent

Die Wiener Börse ist am zweiten Handelstag der Woche mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Kurz nach der Eröffnung an der Wall Street traten die wichtigsten heimischen Aktienindizes ihren Weg in die Gewinnzone an. Der ATX steigerte sich um 0,36 Prozent auf 3.167,59 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,32 Prozent auf 1.604,98 Zähler.

Die US-Börsen hatten auf Basis guter Quartalszahlen wichtiger Großbanken den Handel mehrheitlich höher aufgenommen. Im Fokus standen in den Vereinigten Staaten aber auch frische Konjunkturdaten, die international genau beobachtet wurden. So sind die Erlöse im US-Einzelhandel weniger stark gestiegen, als Experten im Vorfeld erwartet hatten. Darüber hinaus hat die US-Industrie im Juni weniger produziert.

sto/spa

ISIN AT0000999982