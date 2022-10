Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,46 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Aufschlägen aber unter seinem Tageshoch geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte um 0,46 Prozent auf 2.795,71 Einheiten zu und setzte damit seinen jüngsten Erholungsschub fort. Nach den Vortagesverlusten verbuchte der ATX bereits seinen 5. Gewinntag in sechs Börsensitzungen. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine positive Anlegerstimmung vor. Hier beflügelte auch eine starke Stimmung an der Wall Street im Verlauf.

International wurde zudem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss unterstützend gewertet. Die konservative Premierministerin hat nach nur wenigen Wochen im Amt ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die von ihr geplanten Steuersenkungen hatten zuvor zu Verwerfungen am Kapitalmarkt geführt.

ste/sto

ISIN AT0000999982