Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,49 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut höher geschlossen. Der ATX legte weitere 0,49 Prozent auf 3.168,56 Punkte zu und verbuchte damit bereits seinen 4. Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen überwogen hingegen die negativen Vorzeichen. Veröffentlichte Inflationszahlen für Deutschland lieferten nur wenig Auswirkungen an den Aktienmärkten.

Die hohe Teuerung in Deutschland hat sich im August erneut etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Nach einem Anstieg auf 6,4 Prozent im Juni war die jährliche Teuerungsrate im Juli auf 6,2 Prozent gesunken. Auch eine gemischte Stimmung an der Wall Street brachte im Verlauf keine Bewegung nach Europa.

Am heimischen Markt standen auf Unternehmensebene Ergebnisse von der Vienna Insurance Group, s Immo und Warimpex im Fokus. Nach Börsenschluss wird zudem die Immofinanz Einblick in die Bücher geben.

ste/sto

ISIN AT0000999982