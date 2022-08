Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,50 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,50 Prozent auf 3.000,56 Punkte und baute damit sein Vortagesplus in Höhe von 1,05 Prozent weiter aus. Das europäischen Börsenumfeld präsentierte sich zur Wochenmitte ebenfalls überwiegend im Plus, nachdem sich an der Wall Street im Verlauf eine freundliche Tendenz etabliert hatte.

Die Marktteilnehmer hielten sich international im Vorfeld des morgen beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole aber etwas zurück. Von der Konferenz erwarten sich die Anleger Hinweise über die weiteren geldpolitischen Schritte der Fed.

ISIN AT0000999982