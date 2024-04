Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,59 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,59 Prozent auf 3.571,94 Einheiten, nachdem die Zuwächse im Verlauf etwas ausgeweitet worden waren. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine freundliche Anlegerstimmung zu beobachten. An der Wall Street etablierte sich im Verlauf ebenfalls eine positive Tendenz und dies goutierten auch die Anleger in Europa.

Marktbeobachter verwiesen zudem auf einen Mangel an Handelsimpulsen und ein ruhiges Aktiengeschäft. Das bestimmende Thema an den internationalen Finanzmärkten ist unverändert, wann die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks gesenkt werden.

Fed-Chef Powell ließ es am Vortag in einer Rede offen, ob dies in den USA bereits im Juni der Fall sein wird. Zunächst müsse mehr Vertrauen in den Rückgang der Inflation vorhanden sein, hieß es. Demgegenüber spricht vieles dafür, dass die EZB im Juni mit der Zinswende beginnen wird, schreiben die Helaba-Analysten.

Auf fundamentaler Ebene wurden am Berichtstag rückläufige Erzeugerpreise in der Eurozone und in den USA leicht enttäuschende Arbeitsmarktnachrichten publiziert. Beide Datensätze lieferten für die Aktienkurse aber kaum sichtbare Auswirkungen.

ste/mik

ISIN AT0000999982