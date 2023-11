Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,79 Prozent

Die Wiener Börse hat Mittwoch fester geschlossen. Der Leitindex ATX ging mit plus 0,79 Prozent auf 3.285,52 Einheiten aus dem Handelstag. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street bewegten sich die Aktienkurse nach oben.

Bereits am Vortag hatten überraschend deutlich gesunkene US-Inflationszahlen einen sehr positiven Handelsimpuls ausgelöst. "Hoffnungen, dass der nächste Zinsschritt in den USA nach unten gerichtet sein könnte, haben das Interesse an Risikoassets geweckt", formulierten die Helaba-Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt präsentierte sich die AT&S-Aktie mit plus 7,9 Prozent rasant auf Erholungskurs. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers um gut 14 Prozent abgerutscht, nachdem das Unternehmen über Verhandlungen über eine Kapitalerhöhung unter anderen mit der ÖBAG berichtet hatte.

ISIN AT0000999982