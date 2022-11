Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,8 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen und ihr starkes Vortageskurs noch etwas ausgebaut. Der ATX beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,81 Prozent bei 3.203,75 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es weiter nach oben, nachdem bereits am Donnerstag überraschend glimpflich ausgefallene US-Inflationsdaten für starke Kursgewinne gesorgt hatten.

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent gestiegen, und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Dies könnte den Druck auf die US-Notenbank Fed verringern, ihre Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. Positiv wurde an den Märkten am Freitag zudem aufgenommen, dass China seine scharfen Corona-Restriktionen etwas gelockert hat.

Für Impulse sorgte schließlich auch weiter die Berichtssaison. Aktien der Post AG gewannen am Freitag nach der Meldung von Quartalszahlen knapp 5,0 Prozent. Gut gesucht waren zum Wochenschluss auch Wienerberger (plus 4,5 Prozent) sowie die Ölwerte OMV (plus 2,7 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 2,5 Prozent).

mik/kat

