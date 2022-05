Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,90 Prozent

Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit Gewinnen bestritten. Der ATX schloss um 0,90 Prozent höher bei 3.127,69 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,81 Prozent auf 1.576,71 Zähler. Die im Minus notierenden US-Indizes belasteten am Nachmittag zwar, konnten den heimischen Leitindex allerdings nicht in die Verlustzone drücken.

Laut Experten dürfte die Volatilität an den Märkten aufgrund des Ukraine-Konflikts, Energieengpässen und Konjunktursorgen in China hoch bleiben. Überdies lastet weiterhin der Druck steigender Zinsen auf Aktien, speziell im Tech-Sektor. Konjunkturdaten aus China, der Eurozone und den USA waren am heutigen Handelstag schwach ausgefallen.

sto/ste

ISIN AT0000999982