Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,95 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verbuchte ein Plus von 0,95 Prozent auf 3.500,85 Punkte und verbuchte damit bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen herrschte am Berichtstag eine freundliche Anlegerstimmung mit etwas moderateren Zuwächsen vor. Nur vorübergehend waren die Aktienmärkte in den Minusbereich abgetaucht, nachdem unerwartet hohe US-Erzeugerpreise publiziert worden waren.

Die publizierten Konjunkturzahlen aus den USA deuteten unter dem Strich auf ein weiterhin entschlossenes Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die zwar sinkende, aber immer noch hohe Inflation hin. Obwohl die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks präsent sind, zeigen sich die Aktieninvestoren wenig davon beeindruckt, schrieben die Helaba-Analysten.

ste/spa

ISIN AT0000999982