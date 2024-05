Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,0 %, ATX TR auf Allzeithoch

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Feiertagshandel mit einem Plus von 1,02 Prozent und 3.671,65 Punkten. Der ATX Total Return, bei dem Dividendenzahlungen mitberücksichtigt werden, markierte im Verlauf sogar ein neues Allzeithoch bei 8.327,60 Zählern. Zu Handelsschluss hielt der Index mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 8.315,63 Punkten.

Auch andere Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rekordlaune. So stiegen der deutsche DAX und der britische FTSE auf Allzeithochs. Angetrieben wurden die Märkte von guten Wirtschaftsdaten aus China und positiv aufgenommenen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Der Feiertag "Christi Himmelfahrt" in mehreren Ländern dürfte sich zudem dämpfend auf die Handelsaktivität ausgewirkt haben. Damit könnten am Donnerstag schon kleinere Order zu merklichen Kursveränderungen geführt haben, hieß es.

mik/spa

ISIN AT0000999982