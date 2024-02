Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,0 %, Rosenbauer gesucht

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,03 Prozent und 3.406,72 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach oben. Die Gewinne wurden allerdings im Späthandel etwas eingegrenzt, nachdem der gemeldete Anstieg der US-Erzeugerpreise die Hoffnungen auf baldige US-Leitzinssenkungen geschmälert hatte.

Stark gesucht waren am Freitag Rosenbauer-Aktien und gewannen 9,4 Prozent. Der Feuerwehrausrüster hat 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 37,4 Mio. Euro nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr davor.

Das EBIT lag damit weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, schreiben die Analysten von Warburg Reseach. Die EBIT-Marge habe die Erwartungen sogar übertroffen, so die Baader-Analysten. Insgesamt zeigen die gemeldeten Zahlen in die richtige Richtung, heißt es in einer ersten Reaktion der Warburg-Experten.

mik/ste

ISIN AT0000999982