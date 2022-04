Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,13 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX legte um 1,13 Prozent bei 3.268,90 Einheiten zu. Gestützt auf eine überwiegend positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen absolvierte auch der heimischen Aktienmarkt erneut einen Gewinntag. Im Späthandel wirkten auch die Kursgewinne an der Wall Street positiv auf das Kursniveau in Europa.

Ungeachtet der am Berichtstag gesunkenen Risikoaversion verweisen Experten auf die bestehenden Unsicherheitsfaktoren wie der Stopp der Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien von Russland, den Ukraine-Krieg, die hohe Inflationsentwicklung und die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abschwächung in China aufgrund der strikten Corona-Beschränkungsmaßnahmen, welche sich global auswirken könnte.

ISIN AT0000999982