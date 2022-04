Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,17 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut klare Zuwächse verbucht. Der heimische Leitindex ATX konnte sich um 1,17 Prozent auf 3.337,73 Punkte steigern. Gestützt auf eine positive internationale Anlegerstimmung mit Kursgewinnen sowohl an den europäischen Leitbörsen als auch an der Wall Street im Blick legte auch der ATX weiter zu. Bereits am Vortag hatte er 1,2 Prozent an Wert gewonnen.

In Wien standen wieder einmal die Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben. Bawag verteuerten sich um 3,2 Prozent und Erste Group steigerten sich um 2,3 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,9 Prozent verbuchen.

