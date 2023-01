Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,21 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Der Leitindex ATX legte um 1,21 Prozent auf 3.289,14 Punkte zu. Auch die europäischen Leitbörsen setzten ihren Aufwärtsschub seit dem Jahresauftakt fort. Der ATX hat im neuen Jahr 2023 in Summe bereits mehr als fünf Prozent gewonnen.

Thema des Handelstages waren die veröffentlichten US-Inflationszahlen. Die Inflation in den USA befindet sich weiter auf dem Rückzug und dies goutieren die Investoren. Die Inflationsrate sank im Dezember den sechsten Monat in Folge und liegt nun bei 6,5 Prozent. Das gibt der amerikanischen Notenbank Fed Spielraum, ihren Kampf gegen die Inflation etwas moderater zu führen. "Das Thema Inflation verliert an Brisanz und die Fed kann weiter einen Gang zurückschalten", kommentierte ein Volkswirt die US-Preisdaten.

ste/spa

ISIN AT0000999982