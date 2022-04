Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,22 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch klare Zuwächse verbucht. Der heimische Leitindex ATX konnte sich um 1,22 Prozent auf 3.299,25 Einheiten steigern. Unterstützt hat ihn vor allem eine starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen. Am Vortag hatte sich der ATX nach dem Osterwochenende noch kaum verändert präsentiert.

In der Gunst der Anleger weit oben standen in Wien am Berichtstag die Aktien der Versorger. Verbund-Papiere kletterten um 3,1 Prozent hoch und EVN-Titel legten 1,7 Prozent zu.

ISIN AT0000999982