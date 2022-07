Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,27 Prozent

Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit Gewinnen bestritten und damit an ihre Freitagsaufschläge angeknüpft. Der ATX legte um 1,27 Prozent auf 2.898,81 Einheiten zu. Der ATX Prime steigerte sich um 1,20 Prozent auf 1.466,75 Zähler.

Die Schwankungen am Markt dürften weiterhin bestehen bleiben, hieß es von Experten. Als Unsicherheitsfaktoren werden neben der Regierungskrise in Italien auch die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 genannt, die diese Woche zu Ende gehen werden. Fraglich bleibt, ob dann wieder russisches Gas nach Europa fließen wird.

Seitens konjunktureller Impulsgeber dürfte die Aufmerksamkeit bereits auf die am Donnerstag stattfindende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet sein. Im Kampf gegen die rasante Inflation dürfte die EZB ihre Zinsen erstmals seit etwa 11 Jahren erhöhen. Zudem wird sie auch ihr Anti-Fragmentierungsinstrument vorstellen, mit dem die wachsenden Rendite-Spreads der Staatsanleihen in der Eurozone bekämpft werden sollen.

