Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,3 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,26 Prozent und 6.456,83 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,22 Prozent auf 3.175,74 Zähler. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Verlusten wieder etwas nach oben. Noch am Vortag hatten die Märkte nach einer Eskalation im Iran-Konflikt und den dadurch ausgelösten Ölpreisanstiegen deutlich nachgegeben.

Stark gesucht waren am Donnerstag die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S und lagen mit einem Plus von 6,1 Prozent an der ATX-Spitze. Europaweit zählten Halbleiterwerte zu den größeren Gewinnern. Die Aktien der Branche profitierten von der Erholung der stark vom KI-Boom abhängigen Börse in Südkorea.

mik/sto

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