Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,59 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich höher geschlossen. Der ATX steigerte sich im Zuge einer Erholungsbewegung um 1,59 Prozent auf 3.135,78 Punkte, nachdem er zuvor fünf Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging es mit den Aktienkursen nach den jüngsten Kursabschlägen wieder in die Höhe.

International werde weiter mit Spannung die anstehende US-Leitzinsentscheidung erwartet. "Das Highlight des Tages steht heute erst am Abend im Kalender, denn dann gibt das FOMC seine Entscheidung bekannt und folgend erläutert Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz die Einschätzungen zu Konjunktur, Inflation und der geldpolitischen Reaktion", schrieben die Helaba-Analysten in der Früh in ihrem Tagesausblick. Experten rechnen mindestens mit einer Anhebung um 0,5 Prozentpunkte. Aber auch ein noch stärkerer Zinsschritt nach oben wird zunehmend für möglich gehalten.

ste/mik

ISIN AT0000999982