Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,9 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich Boden gut gemacht. Der ATX beendete den Tag mit einem starken Plus von 1,90 Prozent bei 3.119,36 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Die Handelsaktivität dürfte aber im Vorfeld der nahenden Feiertage und des Jahreswechsels schon deutlich zurück gehen, hieß es.

Stark gesucht waren am Mittwoch die Aktien von Lenzing. Die Titel des Faserherstellers konnten sich aber trotz eines deutlichen Aufschlags von 4,2 Prozent nur teilweise von ihrem Kurseinbruch am Vortag erholen. Bei größeren Umsätzen gesucht waren die Aktien der ATX-Schwergewichte Erste Group und voestalpine und legten jeweils rund 2,6 Prozent zu. Unter den größeren Verlierern fanden sich Semperit mit einem Minus von 2,4 Prozent.

ISIN AT0000999982