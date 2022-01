Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 2,18 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 2,18 Prozent auf 3.824,18 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. Der heimische Leitindex hatte sich bereits am Vortag um 1,1 Prozent von den markanten Kursabschlägen zum Wochenauftakt erholt. Damit grenzte er die Montagsverluste von etwas mehr als vier Prozent bereits merklich ein.

Zu Wochenbeginn hatten die Sorgen über die Inflations- und Zinsentwicklung zusammen mit den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine international massiv auf die Kurse gedrückt. Die Gewinne an der Wall Street am Nachmittag unterstützten im Handelsverlauf auch in Europa. Von der US-Notenbank werden am Abend klare Hinweise auf eine näher rückende Leitzinserhöhung erwartet, dies sei aber bereits weitgehend an den Finanzmärkten eingepreist worden.

