Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt deutliche 1,23 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag deutlich höher geschlossen. Der ATX weitete im Verlauf die Gewinne merklich aus und verbuchte zum Sitzungsende einen Zuwachs von 1,23 Prozent auf 3.202,05 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrschte nach einem zögerlichen Beginn ebenfalls eine sehr positive Anlegerstimmung vor, nachdem einige Unternehmensausweise erfreulich aufgenommen wurden.

Im Verlauf standen international die veröffentlichten US-Arbeitsmarktnachrichten im Fokus. In den USA sind in der vergangenen Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung überraschend zurückgegangen, lieferten damit aber keine merklichen Impulse an die Finanzmärkte.

Am heimischen Aktienmarkt stand in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen im Blickfeld der Akteure. Die Aktie des Baustoffkonzerns reagierte auf die Zahlenvorlage mit plus 3,5 Prozent.

