Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt deutliche 2,18 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Zuge einer Erholungsbewegung merklich zugelegt. Der ATX verbuchte ein deutliches Plus von 2,18 Prozent auf 2.743,09 Einheiten. Der jüngste Abwärtsschub am heimischen Aktienmarkt konnte damit beendet werden. Zuvor hatte der ATX sechs Verlusttage in Folge absolviert.

Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten klar positive Vorzeichen vor. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen sorgten nur vorübergehend für merklichen Abgabedruck. In den Vereinigten Staaten sind die Verbraucherpreise im September unerwartet deutlich angewachsen und schürten damit wieder die Sorgen der Anleger vor deutlich steigenden US-Leitzinsen, welche die Wirtschaftsentwicklung belasten würden. Unter den Investoren geht die Furcht um, dass die Fed mit einem zu aggressiven Kurs die Wirtschaft abwürgen könnte.

ste/sto

ISIN AT0000999982