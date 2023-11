Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt nach US-Arbeitsmarktdaten 1,6%

Die Wiener Börse hat am Freitag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,64 Prozent und 3.186,37 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Gestützt wurden die Märkte von dem am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Die Daten zeigten Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt und zerstreuten damit Ängste vor weiteren Zinsschritten der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation.

Für Bewegung sorgte zum Wochenschluss auch die Berichtssaison. So stiegen RBI-Aktien nach Vorlage gut aufgenommener Quartalszahlen um 6,8 Prozent. Lenzing büßten hingegen nach Meldung eines Verlusts 5,2 Prozent ein.

mik/spa

ISIN AT0000999982