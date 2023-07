Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt weitere 0,19 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach den starken Vortagesgewinnen etwas höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte weitere 0,19 Prozent auf 3.166,35 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es etwas deutlichere Kursgewinne zu sehen. Zur Wochenmitte hatte bereits ein nachlassender Inflationsdruck in den USA international beflügelt und der ATX war um 1,6 Prozent nach oben geklettert.

Am Berichtstag standen erneut US-Konjunkturdaten im Fokus. In der vergangenen Woche sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen und auch die Preisdaten fielen besser als erwartet aus. Die Erzeugerpreise stiegen im Juni nur um 0,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, nachdem Analysten im Vorfeld ein Plus von 0,4 Prozent erwartet hatten. Die veröffentlichten Daten könnten wie am Vortag weniger stark anziehende US-Leitzinsen signalisieren und dies goutierten die Aktienanleger.

ste/spa

ISIN AT0000999982