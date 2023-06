Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt weitere 0,43 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag erneut im Plus beendet. Der ATX ging 0,43 Prozent höher bei 3.111,16 Punkten aus dem Handel und setzte seine positive Tendenz in der aktuellen Handelswoche fort. Der heimische Leitindex verbuchte damit bereits seinen 4. Plustag in Folge, nachdem er in der Vorwoche in Summe noch satte rund vier Prozent eingebüßt hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Unerwartet starke US-Konjunkturnachrichten und überraschend hohe Inflationszahlen aus Deutschland, schürten dies- und jenseits des Atlantiks erneute Sorgen vor weiter anziehenden Leitzinsen.

ste/kat

ISIN AT0000999982