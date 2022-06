Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt 0,07 Prozent nach

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Kursverlusten beendet. Vorangegangen war ein starker Handelstag, an dem der heimische Leitindex ATX weit über zwei Prozent im Plus lag - bevor er sämtliche Verlaufsgewinne im letzten Handelsviertel einbüßte -belastet von einer schwächelnden Wall Street. Der ATX schloss um 0,07 Prozent tiefer auf 3.011,96 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,06 Prozent auf 1.524,86 Zähler nach.

Ölwerte, die zeitweise starke Aufschläge verbucht hatten, rutschten ins negative Terrain ab. Schoeller-Bleckmann büßten letztlich 0,7 Prozent ein, Index-Schwergewicht OMV lasteten mit einem Abschlag von 3,1 Prozent auf dem ATX.

Aber auch die stark gewichteten Banken konnten nur einen Teil ihrer Kursgewinne mit ins Wochenende nehmen. Bei BAWAG stand zu Handelsschluss ein Plus von 1,3 Prozent, bei Raiffeisen Bank International waren es 1,1 Prozent und bei der Erste Group blieben magere 0,1 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982