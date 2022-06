Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt 0,28 Prozent nach

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,28 Prozent auf 3.360,83 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,22 Prozent auf 1.689,41 Zähler nach. Auch das europäische Börsenumfeld verabschiedete sich mit negativen Vorzeichen aus der Sitzung. Zins- und Inflationssorgen belasten weiterhin die internationalen Finanzmärkte.

In Wien blieben Meldungen zu heimischen Werten am Dienstag Mangelware, auch von Analystenseite blieb es ruhig. Mit Blick auf die Branchentafel konnten Ölwerte zulegen. OMV stiegen um rund zwei Prozent, Schoeller-Bleckmann kletterten 3,1 Prozent. Auch Bauaktien gehörten zu den Tagesgewinnern. Bei Strabag ging es um etwas mehr als drei Prozent nach oben, Porr bauten einen Gewinn von 3,3 Prozent. Am untersten Ende des Kurszettels lagen Immofinanz. Die Papiere sackten um kräftige 16,2 Prozent ab.

kat/pma

ISIN AT0000999982