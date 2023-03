Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt 0,3% nach, Gewinnserie endet

Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Abschlägen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Kursverluste aber deutlich eingrenzen, am Ende blieb noch ein Minus von 0,30 Prozent auf 3.209,44 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,33 Prozent auf 1.620,82 Zähler nach.

Mit dem schwächelnden Wochenausklang endete die vorangegangene vier Tage andauernde Gewinnserie am heimischen Markt - auf Wochensicht kletterte das heimische Aktienbarometer aber dennoch starke 6,1 Prozent in die Höhe. Im Fokus des Berichtstages standen Konsumentenpreiszahlen aus den USA und der Eurozone.

In Wien blieben Nachrichten zu Einzelwerte am Freitag Mangelware, einen Analystenkommentar gab es zur Andritz, die Aktien rutschten in Reaktion 5,5 Prozent ab. Im Branchenvergleich zeigten sich Bankwerte schwächer, während Immowerte und Versorger vor dem Wochenende gut gesucht waren.

kat/ste

ISIN AT0000999982