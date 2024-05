Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt 0,55 Prozent nach

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX kam allerdings von seinen Verlaufstiefs etwas zurück, verlor aber dennoch 0,55 Prozent auf 3.747,12 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,46 Prozent auf 1.875,68 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld ging überwiegend etwas schwächer aus der Sitzung.

Auf die Stimmung gedrückt hatten zunächst negative Vorgaben von der Wall Street, die wiederum durch erneut aufgeflammte Zinssorgen ausgelöst wurden. Die US-Börsen zeigten sich dann aber am Freitag im frühen Geschäft mit einer freundlichen Tendenz, das hob in Folge auch in Europa die Börsenlaune, die Leitindizes machten einen Teil der Verlaufsverluste wieder gut.

In Wien drehten einige Bankaktien nach einem sehr schwachen Verlauf sogar ins Plus. BAWAG gewannen 0,2 Prozent und auch Raiffeisen Bank International kletterten um 0,8 Prozent nach oben. Erste Group schafften den Vorzeichenwechsel knapp nicht mehr, sie verloren 0,2 Prozent. Sehr schwach schlossen Schoeller-Bleckmann (minus 8,3 Prozent) und Verbund (minus 3,2 Prozent).

An der Spitze der Kursgewinner standen s Immo mit einem Kurssprung von 11,8 Prozent. Die Immofinanz bereitet ein Squeeze-out (Gesellschafterausschluss) bei ihrer Tochtergesellschaft s Immo vor, wurde am Nachmittag bekannt.

